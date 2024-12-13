Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
- Hồ Chí Minh: Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý chuyên môn về y khoa và an toàn tiêm chủng:
Quản lý chuyên môn Điều dưỡng trong Hội đồng Y khoa.
Giải quyết vấn chuyên môn.
Kiểm duyệt, đánh giá chuyên môn.
Đảm bảo an toàn tiêm chủng cho toàn bộ hệ thống các trung tâm tiêm chủng.
Đảm bảo an toàn cho khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và phòng ngừa rủi ro.
Thực hiện các dự án y khoa và công tác chuyên môn khác theo sự phân công của ban Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều Dưỡng (Ưu tiên có bằng thạc sĩ hoặc chuyên khoa Điều dưỡng).
Có kinh nghiệm Quản lý chuyên môn điều dưỡng từ 03 năm trở lên (Ưu tiên Điều dưỡng trưởng trong cấp cứu, hồi sức từ 03 năm trở lên.)
Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, tận tâm, trách nhiệm.
Luôn có ý thức giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự và Y đức.
Giao tiếp tốt, phong thái tự tin, thân thiện, kiểm soát được cảm xúc..
Xây dựng, gìn giữ tình đoàn kết và sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
Truyền đạt, thuyết trình và thuyết phục tốt.
Lắng nghe với thái độ tôn trọng, phân tích vấn đề và ra quyết định.
Nhiệt huyết, không ngại khó khăn, chịu được áp lực cao trong công việc.
Sử dụng thành thạo các phần mềm MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân;
Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc;
Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện;
Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN;
Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân;
Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh;
Khám sức khỏe định kỳ;
Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
