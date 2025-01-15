Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhận bệnh và hướng dẫn bệnh.

Tẩy rửa và hấp dụng cụ y khoa thường xuyên.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Điều dưỡng.

Công việc theo sự phân công của cấp trên.

Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Ưu tiên các bạn sinh sống khu vực Quận 9, TP.Thủ Đức.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam /Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Có kinh nghiệm là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng anh cơ bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...).

Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm trưa, thưởng hiệu quả công việc hàng tháng.

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH, đầy đủ các chế độ theo luật lao động và quy định của Công ty.

Được đào tạo kiến thức chuyên môn, dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng

Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong hệ thống tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh

