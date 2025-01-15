Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhận bệnh và hướng dẫn bệnh.
Tẩy rửa và hấp dụng cụ y khoa thường xuyên.
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của Điều dưỡng.
Công việc theo sự phân công của cấp trên.
Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
Ưu tiên các bạn sinh sống khu vực Quận 9, TP.Thủ Đức.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam /Nữ. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
Có kinh nghiệm là một lợi thế.
Kỹ năng giao tiếp tốt, tiếng anh cơ bản.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel...).
Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp cơm trưa, thưởng hiệu quả công việc hàng tháng.
Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
BHXH, BHYT, BHTN theo luật BHXH, đầy đủ các chế độ theo luật lao động và quy định của Công ty.
Được đào tạo kiến thức chuyên môn, dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc khách hàng
Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong hệ thống tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
