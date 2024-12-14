Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 63 Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Đón tiếp, hướng dẫn thủ tục cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

- Ghi nhận những dấu hiệu, thông số, triệu chứng bất thường nơi người bệnh vào hồ sơ bệnh án.

- Thực hiện nghiêm túc y lệnh điều trị của bác sĩ trực.

- Thăm, khám, chăm sóc bệnh nhân theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

- Duy trì vệ sinh sạch sẽ phòng thủ thuật, phòng lưu trú.

- Kiểm tra và triển khai lịch thăm khám, lịch truyền dịch, lịch phát thuốc... cho bệnh nhân mỗi ngày.

- Thường xuyên kiểm tra việc bảo dưỡng, sử dụng trang thiết bị y tế, báo cáo với quản lý trực tiếp.

- Báo cáo với bác sĩ trực / điều dưỡng trưởng những tình huống bất ngờ về tình trạng sức khỏe của người bệnh.

- Bàn giao và ghi sổ trực đầy đủ trước khi kết thúc ca.

- Thực hiện nghiêm quy định y đức, thường xuyên động viên bệnh nhân an tâm điều trị.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học.

- Có kinh nghiệm thực tập, làm việc tại các Bệnh viện.

- Không bắt buộc chứng chỉ hành nghề đầu vào. Sẽ được đào tạo, hướng dẫn khi vào làm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận tùy theo khả năng thực hiện công việc, sẽ được thông báo ngay sau khi phỏng vấn.

- Phụ cấp trực theo quy định của Công ty.

- Được hỗ trợ cơm trưa/chiều tại căn tin.

- Hưởng chế độ khám sức khỏe định kỳ và tham gia các hoạt động du lịch, team building hàng năm theo quy chế Công ty.

- Được tham gia các lớp đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC TẾ SÀI GÒN

