Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số P2 - SH.05B, Tòa P2, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ tiêm, truyền - đo lượng từ - đo chỉ số (do bác sỹ chỉ định) cho khách hàng ở tiêu chuẩn dịch vụ y tế cao cấp và tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn liên quan

Tuân thủ hoạt động của bộ phận

Phục vụ và chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiếu 1 năm về nghiệp vụ Y tá, điều dưỡng

Kinh nghiệm lấy mẫu máu chuyên nghiệp, thành thạo

Am hiểu về hoạt động thẩm mỹ, y tế, sức khỏe

Am hiểu về lĩnh vực nghành/nghề đang cung cấp.

Am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty

Am hiểu về quy đình theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ các nghiệp vụ tiêm, truyền.

Có bằng và chứng chỉ hành nghề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 - 25.000.000

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH

Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin