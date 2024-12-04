Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số P2
- SH.05B, Tòa P2, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ tiêm, truyền - đo lượng từ - đo chỉ số (do bác sỹ chỉ định) cho khách hàng ở tiêu chuẩn dịch vụ y tế cao cấp và tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn liên quan
Tuân thủ hoạt động của bộ phận
Phục vụ và chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiếu 1 năm về nghiệp vụ Y tá, điều dưỡng
Kinh nghiệm lấy mẫu máu chuyên nghiệp, thành thạo
Am hiểu về hoạt động thẩm mỹ, y tế, sức khỏe
Am hiểu về lĩnh vực nghành/nghề đang cung cấp.
Am hiểu về các sản phẩm và dịch vụ của công ty
Am hiểu về quy đình theo dõi, chăm sóc và hỗ trợ các nghiệp vụ tiêm, truyền.
Có bằng và chứng chỉ hành nghề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 15.000.000 - 25.000.000
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH
Lương tháng 13, thưởng lễ, tết và các phúc lợi khác
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
