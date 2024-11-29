Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT
Ngày đăng tuyển: 29/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/12/2024
CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13A HỒNG HÀ, PHƯỜNG 02, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Thư ký bác sĩ:
- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy thông tin bệnh nhân, kết quả trong quá trình KCB.
- Hướng dẫn bệnh nhân các quy trình thực hiện CLS
- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh nhân bao gồm tất cả các kết quả xét nghiệm, siêu âm, điện tim, X.quang...
- Nhập liệu thông tin bệnh nhân lên hệ thống
Tiếp nhận bệnh nhân:
- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận bệnh nhân, khai thác thông tin hành chính, làm hồ sơ khám bệnh cho bệnh nhân
- Đo dấu hiệu sinh tồn, cân nặng chiều cao cho bệnh nhân sau đó nhập lên hệ thống.
Hỗ trợ phòng mổ: Hấp, tiệt trùng dụng cụ
Hỗ trợ phòng mổ
Các chuyên môn khác của điều dưỡng (không thường xuyên): Tiêm thuốc, lấy máu, thay băng, bông, kỹ thuật truyền dịch, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu cơ bản
Các chuyên môn khác của điều dưỡng

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng Điều dưỡng
Đã có chứng chỉ/giấy phép hành nghề
Thao tác nhanh, thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Có phẩm chất tốt về y đức, có trách nhiệm và có tâm trong công việc
Có tinh thần học hỏi, cởi mở trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới để cải thiện hiệu quả công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng Ứng xử và Giao tiếp với bệnh nhân

Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc giờ hành chính, không làm thêm ngoài giờ, ngày lễ.
Tham gia đầy đủ BHXH theo qui định
Cơm trưa miễn phí tại Công ty
Cấp đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.
Tạo cơ hội cho nhân viên đi đào tạo, học thêm chứng chỉ trong quá trình làm việc tại PK
Được chăm sóc sức khỏe bởi các bác sĩ trong phòng khám nếu có nhu cầu
Du lịch, vui chơi định kỳ hàng năm
Thưởng các ngày Lễ trong năm, Tết, ngày thành lập, lễ của thiếu nhi nếu có con nhỏ
Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 13A Hồng Hà, Phường 02, quận Tân Bình, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

