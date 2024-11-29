Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MTV VIỆN GÚT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 13A HỒNG HÀ, PHƯỜNG 02, QUẬN TÂN BÌNH, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Thư ký bác sĩ:

- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy thông tin bệnh nhân, kết quả trong quá trình KCB.

- Hướng dẫn bệnh nhân các quy trình thực hiện CLS

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bệnh nhân bao gồm tất cả các kết quả xét nghiệm, siêu âm, điện tim, X.quang...

- Nhập liệu thông tin bệnh nhân lên hệ thống

Tiếp nhận bệnh nhân:

- Thực hiện các thủ tục tiếp nhận bệnh nhân, khai thác thông tin hành chính, làm hồ sơ khám bệnh cho bệnh nhân

- Đo dấu hiệu sinh tồn, cân nặng chiều cao cho bệnh nhân sau đó nhập lên hệ thống.

Hỗ trợ phòng mổ: Hấp, tiệt trùng dụng cụ

Các chuyên môn khác của điều dưỡng (không thường xuyên): Tiêm thuốc, lấy máu, thay băng, bông, kỹ thuật truyền dịch, kỹ thuật sơ cứu, cấp cứu cơ bản

Tốt nghiệp tối thiểu Cao đẳng Điều dưỡng

Đã có chứng chỉ/giấy phép hành nghề

Thao tác nhanh, thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Có phẩm chất tốt về y đức, có trách nhiệm và có tâm trong công việc

Có tinh thần học hỏi, cởi mở trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng mới để cải thiện hiệu quả công việc.

Kỹ năng làm việc nhóm

Kỹ năng Ứng xử và Giao tiếp với bệnh nhân

Công việc giờ hành chính, không làm thêm ngoài giờ, ngày lễ.

Tham gia đầy đủ BHXH theo qui định

Cơm trưa miễn phí tại Công ty

Cấp đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc.

Tạo cơ hội cho nhân viên đi đào tạo, học thêm chứng chỉ trong quá trình làm việc tại PK

Được chăm sóc sức khỏe bởi các bác sĩ trong phòng khám nếu có nhu cầu

Du lịch, vui chơi định kỳ hàng năm

Thưởng các ngày Lễ trong năm, Tết, ngày thành lập, lễ của thiếu nhi nếu có con nhỏ

Lương tháng 13

