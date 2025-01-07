Tuyển Điều dưỡng DR Thạch Văn Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại DR Thạch Văn Toàn
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày của Phòng khám
Thực hiện y lệnh của bác sĩ
Hổ trợ bác sĩ trong các ca thủ thuật da.
Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ngoại hình, giọng nói dễ nghe là lợi thế
Yêu cầu có Bằng cấp điều dưỡng
Ưu tiên có kinh nghiệm phụ bác sĩ thủ thuật da
Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Yêu cầu có Bằng cấp điều dưỡng
Ưu tiên có kinh nghiệm phụ bác sĩ thủ thuật da
Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt
Tại DR Thạch Văn Toàn Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập từ 8,000,000 đến trên 15,000,000 vnđ/tháng
Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định
Tham gia Team Building du lịch hàng năm, family day hàng năm cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định
Tham gia Team Building du lịch hàng năm, family day hàng năm cùng công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái
Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)
Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực
Môi trường làm việc năng động
Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DR Thạch Văn Toàn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI