Tuyển Điều dưỡng DR Thạch Văn Toàn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, Quận 5

Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày của Phòng khám

Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày của Phòng khám

Thực hiện y lệnh của bác sĩ

Hổ trợ bác sĩ trong các ca thủ thuật da.

Các công việc khác theo sự sắp xếp của cấp trên

Có ngoại hình, giọng nói dễ nghe là lợi thế

Có ngoại hình, giọng nói dễ nghe là lợi thế

Yêu cầu có Bằng cấp điều dưỡng

Ưu tiên có kinh nghiệm phụ bác sĩ thủ thuật da

Năng động, hoạt bát, nhanh nhẹn, ..

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt

Tại DR Thạch Văn Toàn Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 8,000,000 đến trên 15,000,000 vnđ/tháng

Lương tháng 13, chế độ bảo hiểm và nghỉ lễ, tết theo luật nhà nước quy định

Tham gia Team Building du lịch hàng năm, family day hàng năm cùng công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thoải mái

Các chế độ theo luật lao động (BHYT,BHXH,...)

Được tham gia đào tạo nâng cao năng lực

Môi trường làm việc năng động

Được thưởng theo đề xuất ghi nhận kết quả làm việc tốt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DR Thạch Văn Toàn

