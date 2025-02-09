Tuyển Điều dưỡng Hộ kinh doanh NGUYỄN THỊ PHONG LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 199/6 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng

- Thực hiện quy trình vô trùng dụng cụ, vệ sinh ghế máy, phòng điều trị.

- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu và phụ bác sĩ cho ca điều trị.

- Sắp xếp khu vực điều trị luôn sạch sẽ, ngăn nắp.

- Ghi chép hồ sơ, thủ thuật trong điều trị đầy đủ.

- Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của bác sĩ

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm phụ tá ít nhất 1 năm, biết cạo vôi, tẩy trắng răng, phụ bác sĩ trám chữa, nhổ răng, tiểu phẫu và phục hình thành thạo.

- Có bằng điều dưỡng hoặc y sĩ răng hàm mặt.

- Nhanh nhẹn, trung thực, siêng năng, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và kỷ luật cao.

- Chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

- Chế độ hấp dẫn. Lương cứng, thưởng % doanh số, thưởng lễ Tết.

- BHYT, BHXH tự nguyện.

- Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.