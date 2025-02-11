Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH Y TẾ MEDIHOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 94 An Bình, phường 05, Quận 5, Quận 5

- Chịu trách nhiệm quản lý về chuyên môn điều dưỡng tại phòng khám: quan sát và ghi dấu hiệu của bệnh nhân, làm thủ tục khám bệnh, tiếp nhận chăm sóc, phương án điều trị cho bệnh nhân, phối hợp với các phòng ban khác trong việc chẩn đoán và điều trị... - Phụ trách xây dựng, kiểm duyệt quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ kiểm tra phòng khám theo bộ tiêu chí kiểm tra.

- Quản lý các công việc hành chính tại phòng khám: kiểm soát vật tư thuốc – vật tư tiêu hao, y dụng đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn, quản lý và dự trù dụng cụ/vật tư khám ngoại viện – nội viện, hỗ trợ bác sĩ trong quá trình thăm khám bệnh nhân, quản lý hồ sơ bệnh án – hồ sơ chuyên môn của phòng Điều dưỡng, quản lý việc hoàn thiện hồ sơ khám sức khỏe công ty.

- Đảm bảo luôn có đủ hàng hoá đạt chuẩn để phục vụ cho công việc và phục vụ cho khách hàng.

- Quản lý bộ phận điều dưỡng đảm bảo hiệu suất công việc chung: Phân công, bố trí điều dưỡng nhằm đảm bảo công tác khám bệnh và tối ưu hóa nguồn lực điều dưỡng tại phòng khám; Đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như các kỹ năng khác nhằm nâng cao năng lực đội ngũ điều dưỡng.

- Quản lý việc hoàn thiện hồ sơ khám sức khỏe của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của BGĐ.

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về hồ sơ kiểm tra đánh giá chất lượng phòng khám.

- Có kiến thức, kỹ năng chuyên môn về chẩn đoán, điều trị, quản lý dược phẩm, an toàn y tế.

- Giao tiếp tốt, tinh thần trách nhiệm cao

- Mức lương: Từ 15 đến 20 triệu;

- Ăn trưa tại công ty, phụ cấp gửi xe theo quy định;

- Được tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN sau khi kết thúc thử việc;

- Bảo hiểm sức khỏe toàn diện 24/7.

- Khám sức khỏe định kỳ; tea break, trà chiều...

- Tham gia đào tạo nội bộ, phát triển bản thân, lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Tham gia các hoạt động Team Building, sinh nhật, tiệc... theo quy định;

- Thưởng các ngày lễ tết, thưởng quý, năm theo quy định.

