Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Kinh nghiệm 4 năm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hồng Gai, Tp Hạ Long ...và 4 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Tiếp đón, đánh giá ban đầu người bệnh

- Thực hiện công việc, kỹ thuật, chăm sóc và sử dụng các trang thiết bị đặc thù của chuyên khoa

- Đánh giá & theo dõi người bệnh

- Thực hiện công tác quản lý chất lượng, ngăn ngừa rủi ro

- Các công việc khác theo phân công của CB QL trực tiếp

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành về điều dưỡng

- Ưu tiên có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương tại các Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên hoặc tương đương với Vinmec

- Đã có chứng chỉ hành nghề

- Ưu tiên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt

- Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng

Quyền Lợi

- Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

- Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI

- Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...

-Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển

