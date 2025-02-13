Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điều dưỡng Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hồng Gai, Tp Hạ Long ...và 4 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp đón, đánh giá ban đầu người bệnh
- Thực hiện công việc, kỹ thuật, chăm sóc và sử dụng các trang thiết bị đặc thù của chuyên khoa
- Đánh giá & theo dõi người bệnh
- Thực hiện công tác quản lý chất lượng, ngăn ngừa rủi ro
- Các công việc khác theo phân công của CB QL trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành về điều dưỡng
- Ưu tiên có 4 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương tại các Bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên hoặc tương đương với Vinmec
- Đã có chứng chỉ hành nghề
- Ưu tiên có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt
- Sử dụng được các phần mềm tin học văn phòng

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo năng lực; Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
- Thưởng tháng lương 13; Được công ty cấp thêm gói Bảo hiểm sức khỏe PVI
- Chính sách phúc lợi ưu việt : ưu đãi giảm giá khám sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế cho bản thân và gia đình; ưu đãi giảm giá sử dụng các dịch vụ thuộc Tập đoàn Vingroup: du lịch - nghỉ dưỡng, học tập, mua sắm, xe điện...
-Làm việc trong môi trường Bệnh viện đẳng cấp quốc tế, an toàn, chuyên nghiệp, thỏa sức khẳng định bản thân, sáng tạo và cống hiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 458 Minh Khai - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

