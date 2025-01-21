Tuyển Điều dưỡng Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Mức lương 20 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 20 - 35 Triệu

- Điều trị chăm sóc da cho khách hàng theo liệu trình của viện thẩm mỹ, chỉ định bác sỹ.

- Hỗ trợ bác sỹ thăm khám và thực hiện các thủ thuật, dịch vụ trong quá trình điều trị về da.

- Tư vấn hướng dẫn khách hàng sử dụng thuốc, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng trong qua trình điều trị.

- Thực hiện các công việc chuyên môn điều dưỡng

- Phối hợp với các bộ phận và hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

- Tối thiểu tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành .

- Có chứng chỉ hành nghề

- Kinh nghiệm: 2 năm trờ lên vị trí y tá lĩnh vực làm đẹp hoặc khoa dịch vụ các bệnh viện lớn

- Không có kinh nghiệm về thẩm mỹ sẽ được đào tạo.

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-35tr++

- Hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày, cafe, bánh,...

Hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày, cafe, bánh,...

- Tham gia BHXH, BHYT , BHTN

- 12 ngày phép/ năm

- Thưởng lễ tết 30/4, 2/9.......

- Du lịch, teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao hằng năm

- Thiết bị, đồng phục khi làm việc

- Được training và tham gia các khóa học đào tạo phù hợp để phát triển bản thân và hoàn thiện kỹ năng làm việc của mình

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn

