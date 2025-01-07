Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số P2
- SH.05B, Tòa P2, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Thực hiện các nghiệp vụ tiêm, truyền - đo lượng từ - đo chỉ số (do bác sỹ chỉ định) cho khách hàng ở tieu chuẩn dịch vụ y tế cao cấp và tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn liên quan
Tuân thủ hoạt động của bộ phận
Phục vụ và chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm về nghiệp vụ y tá điều dưỡng
Kinh nghiệm lấy máu chuyên nghiệp, thành thạo
Am hiểu về lĩnh vực nghành nghề đang cung cấp
Am hiểu về quy trình theo dõi, chăm sóc, và hỗ trợ các nghiệp vụ tiêm, truyền
Có bằng trung cấp trở lên và Chứng chỉ hành nghề
Biết tiếng anh giao tiếp là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp: 980.000 + hoa hồng tiêm truyền
Đóng BHXH đầy đủ
Đầy đủ các chế độ Lễ tết, lương tháng 13 phúc lợi
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl
