Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số P2 - SH.05B, Tòa P2, Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ tiêm, truyền - đo lượng từ - đo chỉ số (do bác sỹ chỉ định) cho khách hàng ở tieu chuẩn dịch vụ y tế cao cấp và tuân thủ quy trình, tiêu chuẩn liên quan

Tuân thủ hoạt động của bộ phận

Phục vụ và chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm về nghiệp vụ y tá điều dưỡng

Kinh nghiệm lấy máu chuyên nghiệp, thành thạo

Am hiểu về lĩnh vực nghành nghề đang cung cấp

Am hiểu về quy trình theo dõi, chăm sóc, và hỗ trợ các nghiệp vụ tiêm, truyền

Có bằng trung cấp trở lên và Chứng chỉ hành nghề

Biết tiếng anh giao tiếp là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 - 10.000.000 + phụ cấp: 980.000 + hoa hồng tiêm truyền

Đóng BHXH đầy đủ

Đầy đủ các chế độ Lễ tết, lương tháng 13 phúc lợi

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MEDICAl WELLNESS INTERNATIONAl

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin