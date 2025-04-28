Tuyển Điều dưỡng Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Nam: 111 Lương Như Bích, P.An Mỹ, TP Tam Kỳ
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm kê tủ thuốc và vật liệu tiêu hao hàng tuần.
Tuân thủ quy trình làm việc của điều dưỡng và báo cáo cho cấp quản lý.
Thực hiện các dịch vụ y tế phát sinh trong ca trực
Các công việc phát sinh khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chăm Sóc Sức Khoẻ Vina
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI