Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 212 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn người bệnh các thủ tục hành chính

Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của bệnh viện, đặc biệt là những quy định chuyên môn

Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.

Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh

Lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, uống thuốc, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch thay băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.

Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý thiết bị, vật tư y tế theo quy định. Lập kế hoạch yêu cầu mua, sửa chữa dụng cụ bị hỏng.

Thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức.

Báo cáo tình hình người bệnh hàng ngày, và theo quy định.

Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh.

Các công việc khác theo theo sự phân công của Quản lý.

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng.

Có chứng chỉ hành nghề.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm và có CCHN

Ưu tiên UV có kinh nghiệm tại các cơ sở y tế [bệnh viện, phòng khám đa khoa] hoặc các đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc

Khả năng giải quyết công việc: nhanh chóng, chính xác, tỉ mỉ

Tính cách: trung thực, tận tâm, chuyên nghiệp, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm

Tác phong: Nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ

Tổng thu nhập: từ 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có lộ trình thăng tiến...

Được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng mềm.

