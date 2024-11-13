Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH KAY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH KAY GROUP
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH KAY GROUP

việc làm y tá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 212 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Sẵn sàng tiếp đón, hướng dẫn người bệnh các thủ tục hành chính
Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế của bệnh viện, đặc biệt là những quy định chuyên môn
Ghi những thông số, dấu hiệu, triệu chứng bất thường của người bệnh và cách xử lí vào phiếu theo dõi và phiếu chăm sóc theo quy định.
Nghiêm chỉnh thực hiện đầy đủ y lệnh
Lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, uống thuốc, thực hiện kỹ thuật tiêm thuốc, truyền dịch thay băng, đặt thông, kỹ thuật cấp cứu theo quy định và vận hành bảo quản các thiết bị y tế trong khoa theo sự phân công.
Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý thiết bị, vật tư y tế theo quy định. Lập kế hoạch yêu cầu mua, sửa chữa dụng cụ bị hỏng.
Thường xuyên tự học, cập nhật kiến thức.
Báo cáo tình hình người bệnh hàng ngày, và theo quy định.
Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh.
Các công việc khác theo theo sự phân công của Quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng.
Có chứng chỉ hành nghề.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm và có CCHN
Ưu tiên UV có kinh nghiệm tại các cơ sở y tế [bệnh viện, phòng khám đa khoa] hoặc các đơn vị cung ứng dịch vụ chăm sóc
Khả năng giải quyết công việc: nhanh chóng, chính xác, tỉ mỉ
Tính cách: trung thực, tận tâm, chuyên nghiệp, cẩn trọng, tinh thần trách nhiệm
Tác phong: Nhanh nhẹn, gọn gàng, sạch sẽ

Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: từ 8.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có lộ trình thăng tiến...
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và các kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

CÔNG TY TNHH KAY GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 37-39-41 Đường Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

