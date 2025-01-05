Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Phân tích insight KH, sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media - Facebook

Trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi trên Facebook.

Kết hợp với bộ phận content branding tạo nội dung, xây dựng Content (thiết kế hình ảnh, video) cho sản phẩm

Lên kế hoạch chi tiết + thực hiện lên nội dung bài viết, nội

dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho 2 kênh truyền thông ( fanpage + tik tok)

Theo dõi và cập nhật thông tin xu hướng short video viral trên Tiktok/Reels/Youtube, từ đó đưa ra ý tưởng ads sáng tạo nội dung phù hợp cho Fanpage

Nghiên cứu các kênh video ngắn trên nền tảng Tiktok/Facebook/Douyin để lên ý tưởng concept cho các video media, ads theo sản phẩm của công ty

Xây dựng ý tưởng quay dựng cơ bản cho các nội dung video ngắn dạng review/podcast

Làm việc với KOL/KOC: thực hiện trao đổi flow làm việc, kịch bản creative phù hợp với mục tiêu ads facebook theo từng chiến dịch của công ty

Báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất những cải tiến cho các kế hoạch tiếp theo.

● Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

● Đã làm tại các Spa lớn (Gửi kèm link video ads đã sản xuất )- quan trọng

● Đã từng tạo ra content viral là một lợi thế, nếu có không bắt buộc

● Kỹ năng viết lách, khả năng sáng tạo, tư duy tốt

● Có kinh nghiệm xây dựng content dài hạn, ngắn hạn theo chiến dịch và quản lý thực thi theo kế hoạch

● Hòa đồng, trung thực.

● Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.

● Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

● Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.

● Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh