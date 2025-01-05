Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5
- Hồ Chí Minh:
- 43/17 Đường Số 38, Bình An, An Khánh, Quận 2, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Phân tích insight KH, sáng tạo ý tưởng, viết và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các kênh Social Media - Facebook
Trực tiếp triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi trên Facebook.
Kết hợp với bộ phận content branding tạo nội dung, xây dựng Content (thiết kế hình ảnh, video) cho sản phẩm
Lên kế hoạch chi tiết + thực hiện lên nội dung bài viết, nội
dung (hình ảnh, clip), thời gian, số lượng bài viết cho 2 kênh truyền thông ( fanpage + tik tok)
Theo dõi và cập nhật thông tin xu hướng short video viral trên Tiktok/Reels/Youtube, từ đó đưa ra ý tưởng ads sáng tạo nội dung phù hợp cho Fanpage
Nghiên cứu các kênh video ngắn trên nền tảng Tiktok/Facebook/Douyin để lên ý tưởng concept cho các video media, ads theo sản phẩm của công ty
Xây dựng ý tưởng quay dựng cơ bản cho các nội dung video ngắn dạng review/podcast
Làm việc với KOL/KOC: thực hiện trao đổi flow làm việc, kịch bản creative phù hợp với mục tiêu ads facebook theo từng chiến dịch của công ty
Báo cáo hiệu quả hoạt động và đề xuất những cải tiến cho các kế hoạch tiếp theo.
● Có trên 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
● Đã làm tại các Spa lớn (Gửi kèm link video ads đã sản xuất )- quan trọng
● Đã từng tạo ra content viral là một lợi thế, nếu có không bắt buộc
● Kỹ năng viết lách, khả năng sáng tạo, tư duy tốt
● Có kinh nghiệm xây dựng content dài hạn, ngắn hạn theo chiến dịch và quản lý thực thi theo kế hoạch
● Hòa đồng, trung thực.
● Khả năng sắp xếp, phân tích công việc, giải quyết vấn đề tốt.
● Biết cách tổ chức, quản lý công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
● Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao.
● Tư duy tốt, ham học hỏi, thái độ cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THE ONE 5 Thì Được Hưởng Những Gì
