Tuyển Digital Marketing Trang Sức Thiên Mộc Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Viết Content dưới dạng article, print ads, video...

Quản lý bài viết trên Fanpage, Website...

Lên chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google

Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình marketing hàng tháng, quý

Tham gia đóng góp ý tưởng Branding, Promotion cho bộ phận.

Các công việc do cấp trên phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngôn Ngữ, Truyền Thông... có sở thích và mong muốn học hỏi, tìm hiểu sâu về Marketing.

Biết tiếng Trung

Có thể thực tập toàn thời gian

Có kiến thức căn bản về Digital marketing hay Social media.

Bắt buộc có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.

Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc.

Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

Quyền Lợi

Phụ cấp thực tập: 3.000.000 VNĐ/tháng + trợ cấp ăn trưa và giữ xe

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.

Được training bài bản các kiến thức về Digital Marketing từ A-Z

Được rèn luyện kỹ năng Copywriter, Quảng cáo trong môi trường chuyên nghiệp.

Hỗ trợ đóng dấu mộc và báo cáo thực tập (Yêu cầu thực tập tối thiểu 2 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển

