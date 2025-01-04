Tuyển Digital Marketing Trang Sức Thiên Mộc Hương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Trang Sức Thiên Mộc Hương
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Trang Sức Thiên Mộc Hương

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Trang Sức Thiên Mộc Hương

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 71 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Viết Content dưới dạng article, print ads, video...
Quản lý bài viết trên Fanpage, Website...
Lên chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google
Hỗ trợ tổ chức sự kiện, chương trình marketing hàng tháng, quý
Tham gia đóng góp ý tưởng Branding, Promotion cho bộ phận.
Các công việc do cấp trên phân công.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 mới tốt nghiệp các chuyên ngành: Marketing, Quản Trị Kinh Doanh, Ngôn Ngữ, Truyền Thông... có sở thích và mong muốn học hỏi, tìm hiểu sâu về Marketing.
Biết tiếng Trung
Có thể thực tập toàn thời gian
Có kiến thức căn bản về Digital marketing hay Social media.
Bắt buộc có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc.
Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

Tại Trang Sức Thiên Mộc Hương Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp thực tập: 3.000.000 VNĐ/tháng + trợ cấp ăn trưa và giữ xe
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập.
Được training bài bản các kiến thức về Digital Marketing từ A-Z
Được rèn luyện kỹ năng Copywriter, Quảng cáo trong môi trường chuyên nghiệp.
Hỗ trợ đóng dấu mộc và báo cáo thực tập (Yêu cầu thực tập tối thiểu 2 tháng)
(Yêu cầu thực tập tối thiểu 2 tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trang Sức Thiên Mộc Hương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Trang Sức Thiên Mộc Hương

Trang Sức Thiên Mộc Hương

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 44 Hồ Hảo Hớn, P. Cô Giang, Q1, HCM

