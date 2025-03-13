Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Làm nội dung quảng cáo: Facebook
Sáng tạo và tối ưu nội dung/ Kịch bản để quay video quảng cáo trên nền tảng Facebook
Chủ động tìm hiểu, update thông tin liên tục về thị trường sản sản phẩm
Booking mẫu/KOLs để quay video sản phẩm
Phối hợp làm làm việc với team Media, facebook ads
Thực hiện lên kế hoạch viết bài và báo cáo công việc
Xử lý các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 2 năm kinh nghiệm viết content quảng cáo, đem lại tỷ lệ chuyển đổi doanh số tốt
Có khả năng phân tích, nhận biết insight khách hàng từ đó đưa ra được nội dung content quảng cáo sản phẩm phù hợp với đối tượng khách hàng
Có khả năng khai thác đặc trưng sản phẩm, dẫn dắt được tâm lý khách hàng để thiết kế kịch bản quảng cáo
Có khả năng nghiên cứu nguồn tài liệu và tổng hợp kiến thức tốt, ham học hỏi, nắm vững kiến thức content quảng cáo
Tiếp thu nhanh, sáng tạo, nhanh nhẹn hoạt bát
Có trách nhiệm, quyết liệt theo đuổi mục tiêu và nỗ lực hết sức mình để hoàn thành công việc

Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thiết kế Landing page
Được sử dụng AI, áp dụng Công Nghệ trong quá trình làm việc để tạo kết quả tốt nhất
Thu nhập: 10.000.000 – 20.000.000đ/tháng, bao gồm:
Lương cứng: 10.000.000 - 15.000.0000đ - Lương com (1.000.000đ - 5.000.000đ)
Thưởng chuyên cần (200.000đ)
Thưởng nóng (Thưởng cá nhân xuất sắc, cá nhân hoàn thành dự án, team xuất sắc hàng ngày, tuần, tháng)
Không nợ lương, cắt giảm nhân sự, trả lương đều đặn vào mùng 7
Công ty có nhiều hoạt động: Skyrun, SkyRadio, CLB đá bóng, CLB cầu lông, thư viện sách, Canteen...
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tùy theo KQ kinh doanh của công ty
Môi trường làm việc ổn định, chuyên nghiệp, phát triển bền vững.
Đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình, làm việc với phương châm "làm hết sức, chơi hết mình”
Quản lý gương mẫu, tôn trọng ý kiến để phát triển khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân
Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp: được xây dựng một lộ trình phát triển thăng tiến theo mong muốn phát triển của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Công ty TNHH Thương Mại SKYWARD

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa Ecolife, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

