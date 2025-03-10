Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 80 Tôn Đức Thắng, P. Quốc Tử Giám,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Lên kế hoạch sản xuấtnội dung phục vụ các kênh phụ trách kèm mục tiêu cụ thể hàng tháng;
Xây dựng và quản lý hệ thống nội dung bài viết, hình ảnh, video trênWebsite, Tiktok, Facebook, Youtube,... của công ty;
Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng ngày/tuần/tháng;
Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO;
Cập nhật thông tin sản phẩm, dịch vụ, chính sách bán hàng, sự kiện của công ty để xây dựng nội dung tin tức, truyền thông;
Chịu trách nhiệm viết kịch bản video và phối hợp vớiTeam thiết kế & quay dựng sản xuất nội dung hình ảnh, video đảm bảo cập nhật xu hướng, làm tăng tương tác, nhận diện thương hiệu và tăng tỷ lệ chuyển đổi;
Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của contentMedia, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả;
Phân tích, đánh giá các KOC, KOL,... và trực tiếp liên hệ, làm việcđể thực hiện các video, clip quảng cáo cho sản phẩm, doanh nghiệp;
Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản cho các hoạt động livestream của công ty và hỗ trợcác phiên livestream.Đề xuất CTKM, hỗ trợ nhân sự MC/Host trong phiên livestream đảm bảo đưa đúng và đủ thông tin chương trình tới khách hàng;
Tham gia các hoạt động chung củaphòng Marketing và Công ty: sự kiện bán hàng, sự kiện tiếp thị, truyền thông, sự kiện khách hàng ...;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Leader/Trưởng phòng.
Trách Nhiệm:
Đảm bảo chất lượngnội dung,hình ảnh và video truyền thông của công ty, thương hiệu;
Kiểm soát thực hiện các nghiệp vụ với Agency, KOC, KOL theo yêu cầu được giao;
Kiểm soát & phân tích hiệu quả của các video và đề xuất phương án điều chỉnh và tối ưu.

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông – PR,...;
Từ 2+ năm kinh nghiệm về Content Marketing, Social Media (FB, Youtube, TikTok,...), biên kịch hoặc các lĩnh vực liên quan;
Có tư duy sáng tạo về hình ảnh, nội dung;
Mạnh cập nhật xu hướng truyền thông, xu hướng mạng xã hộiTiktok, Facebook,...;
Khả năng teamwork tốt, nhiệt huyết trong công việc và không ngại học hỏi, đổi mới;
Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa ảnh, video đơn giản.

Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản 10.000.000đ - 12.000.000đ + phụ cấp theo quy định;
Lương tháng 13; Thưởng KPIs, thưởng các ngày Lễ Tết;
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc;
Review lương hàng năm;
Đóng BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định;
Chế độ sinh nhật, nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty;
Được cung cấp trang thiết bị, máy tính để phục vụ công việc;
Được đào tạo, nâng cao kỹ năng làm việc và cơ hội thăng tiến;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, đề cao sự chủ động, sáng tạo trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GOLD DROP VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 80 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

