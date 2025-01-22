Tuyển Digital Marketing Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu và xây dựng chiến lược Digital MKT. Tìm kiếm những phương pháp, cách thức mới, các thuật toán và công cụ mới trong Digital để tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả hoạt động MKT của các nhãn hàng. Liên tục cập nhập những xu hướng mới của Digital MKT.

Trực tiếp chạy các quảng cáo trên các nền tảng digital như Google, Facebook, Zalo, Tiktok...

Tham gia quá trình đào tạo đội ngũ về kỹ thuật chạy ads, sử dụng các công cụ quan trọng để tối ưu hiệu quả và các công việc chuyên môn khác của nhóm Digital Marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc các vị trí tương tự.

Kiến thức vững về SEO, SEM, Google Analytics, Google Ads, và các công cụ phân tích dữ liệu khác.

Kỹ năng viết và tạo nội dung tốt, với khả năng xây dựng các chiến dịch sáng tạo.

Kinh nghiệm quản lý các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng xã hội (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube...).

Kỹ năng phân tích mạnh mẽ và có khả năng sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa chiến dịch.

Thành thạo các công cụ email marketing như Mailchimp, HubSpot, hoặc các công cụ tương tự.

Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

Sáng tạo, có khả năng tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và phúc lợi hấp dẫn.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động, sáng tạo.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về digital marketing.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và hỗ trợ.

Chế độ bảo hiểm và các phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Tham gia BHXH, team building. thưởng hiệu quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech

