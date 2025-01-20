Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 475 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

Lập kế hoạch, phương án các hoạt động marketing trên nền tảng digital

Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo, quản trị tài nguyên, các chiến dịch đẩy mạnh kênh social, ecom

Xây dựng kế hoạch & triển khai Facebook Ads, Google Ads và các kênh social, ads network

Xây dựng kế hoạch & triển khai Shopee, Lazada, Tik Tok Ads và các kênh ecom

Quản trị & tối ưu các tài nguyên website, fanpage, channel, shop sàn tmđt, tài khoản quảng cáo, phần mềm digital...

Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo trên các kênh. Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu các tầng tỷ lệ chuyển đổi và đạt chỉ tiêu hàng ngày/ tuần/tháng/quý/năm.

Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video trên Digital.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp: Đại học Chuyên ngành Marketing, Báo chí, PR/ Quảng cáo/ Truyền thông, hoặc các ngành có liên quan...

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chạy quảng cáo facebook, shopee, lazada, tiktok... từ 1 năm trở lên.

Có kết quả cụ thể về quảng cáo hoặc hoạt động digital nổi bật cho ngành hàng mỹ phẩm, hóa phẩm, FMCG...

Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital (Website, Mail Campaign, Social Network...) để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.

Quyền Lợi

Lương thoả thuận

Tham gia BH sau thời gian thử việc

Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao hơn trong vòng 6 tháng làm việc đánh giá theo năng lực làm việc

Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.

Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, Teambuilding, du lịch Hàn Quốc ,...

Cách Thức Ứng Tuyển

