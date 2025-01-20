Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED
- Hà Nội: 475 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch, phương án các hoạt động marketing trên nền tảng digital
Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo, quản trị tài nguyên, các chiến dịch đẩy mạnh kênh social, ecom
Xây dựng kế hoạch & triển khai Facebook Ads, Google Ads và các kênh social, ads network
Xây dựng kế hoạch & triển khai Shopee, Lazada, Tik Tok Ads và các kênh ecom
Quản trị & tối ưu các tài nguyên website, fanpage, channel, shop sàn tmđt, tài khoản quảng cáo, phần mềm digital...
Theo dõi, phân tích và đánh giá hiệu quả quảng cáo trên các kênh. Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu các tầng tỷ lệ chuyển đổi và đạt chỉ tiêu hàng ngày/ tuần/tháng/quý/năm.
Phối hợp sản xuất và quản lý thư viện dữ liệu quảng cáo hình ảnh và video trên Digital.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực chạy quảng cáo facebook, shopee, lazada, tiktok... từ 1 năm trở lên.
Có kết quả cụ thể về quảng cáo hoặc hoạt động digital nổi bật cho ngành hàng mỹ phẩm, hóa phẩm, FMCG...
Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital (Website, Mail Campaign, Social Network...) để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BH sau thời gian thử việc
Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý cấp cao hơn trong vòng 6 tháng làm việc đánh giá theo năng lực làm việc
Làm việc trong văn phòng hiện đại, sạch đẹp, môi trường trẻ trung, năng động, được phát huy tối đa năng lực của bản thân và có lộ trình thăng tiến cụ thể.
Tham gia sự kiện của công ty: Sinh nhật, hiếu, hỉ, tôn vinh, Teambuilding, du lịch Hàn Quốc ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
