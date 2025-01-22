Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - BT4 - 16 Tổng cục V, Yên Xá,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực thi các chiến dịch truyền thông

Tìm kiếm, kết nối các KOL, KOC đa kênh nhằm mục tiêu tăng nhận diện thương hiệu

Sáng tạo và xây dựng bộ content truyền thông, các tư liệu sản phẩm trên các kênh media

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, báo chí,...

Có kinh nghiệm xác định khách hàng mục tiêu và lên ý tưởng xây dựng chiến dịch

Khả năng phân tích, giao tiếp, xử lý tình huống và đưa ra quyết định

Chủ động cập nhật xu hướng và áp dụng vào công việc

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10-15 triệu + Thưởng doanh số

Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng các dịp lế tết, các ngày lễ trong năm, sinh nhật, hiếu, hỉ,...

Tham gia teambuiding, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường

