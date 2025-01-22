Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- BT4
- 16 Tổng cục V, Yên Xá,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường, khách hàng mục tiêu
Lên ý tưởng, lập kế hoạch và thực thi các chiến dịch truyền thông
Tìm kiếm, kết nối các KOL, KOC đa kênh nhằm mục tiêu tăng nhận diện thương hiệu
Sáng tạo và xây dựng bộ content truyền thông, các tư liệu sản phẩm trên các kênh media
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, PR, Truyền thông, báo chí,...
Có kinh nghiệm xác định khách hàng mục tiêu và lên ý tưởng xây dựng chiến dịch
Khả năng phân tích, giao tiếp, xử lý tình huống và đưa ra quyết định
Chủ động cập nhật xu hướng và áp dụng vào công việc
Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 10-15 triệu + Thưởng doanh số
Được xét tăng lương định kỳ hàng năm theo năng lực và hiệu quả công việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng các dịp lế tết, các ngày lễ trong năm, sinh nhật, hiếu, hỉ,...
Tham gia teambuiding, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Công Nghệ Đại Cát Tường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
