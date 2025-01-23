Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Mức lương Đến 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 14 ngõ 46 Kim Đồng, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing Online trên các kênh như Google, Facebook, Zalo, Instagram, TikTok...

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả chiến dịch và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.

Quản lý và cập nhật nội dung trên website, fanpage, các kênh mạng xã hội.

Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng Digital Marketing.

Hỗ trợ các hoạt động Marketing Offline khi cần thiết.

Tham gia xây dựng và phát triển thương hiệu công ty trên môi trường số.

Làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing là một lợi thế. Tuy nhiên, nếu bạn là sinh viên mới tốt nghiệp có đam mê và năng động, chúng tôi vẫn rất hoan nghênh.

Nắm vững các kênh Marketing Online phổ biến (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads,...)

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất giải pháp.

Khả năng viết content tốt, sáng tạo và thu hút.

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu và Digital Marketing.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Thủy Hải Sản Canada

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin