Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Tìm kiếm và lập danh sách các nhà cung cấp dịch vụ phù hợp với strongbody trên toàn cầu (Được hướng dẫn trong quá trình làm việc)
- Copy và đăng tải 15-20 bài viết chất lượng mỗi ngày
- Đảm bảo nội dung chính xác, hấp dẫn và đủ thông tin, hình ảnh.
- Email cho các nhà cung cấp để bàn giao lại tài khoản cho họ
- Theo dõi hiệu quả của các bài viết dịch vụ.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng viết lách xuất sắc bằng tiếng Việt
-
Kỹ năng viết lách xuất sắc bằng tiếng Việt
- Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Dùng được POE/Chatgpt. Được đào tạo content từ A-Z
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh tốt. Dùng được POE/Chatgpt. Được đào tạo content từ A-Z
- Chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến trong công việc
Chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
Hỗ trợ dấu mộc và trợ cấp thực tập.
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Strongbody Vn- Chi Nhánh Hà Nội

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô E25 Đường Nguyễn Công Thái, Khu đô thị Đại Kim, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

