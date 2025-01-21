Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, tháp C Tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

-Lên kế hoạch, tối ưu hóa và thực hiện chạy các chiến dịch quảng cáo google ads, facebook ads....tối ưu chi phí theo các KPI của Trưởng bộ phận

- Chạy quảng cáo trên các website tin tức theo các chiến dịch

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động seeding bao gồm: seeding forum, các bài post facebook, các bài PR

- Quản trị, cập nhật nội dung trên hệ thống website của công ty và dự án bất động sản.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành có liên quan.

- Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm trở lên vị trí tương đương.

- Có kinh nghiệm và hiểu biết về công nghệ thông tin, dịch vụ seo website, đặc biệt những ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS

- Nắm rõ các phương pháp SEO, SEM.

- Yêu thích, quảng cáo, truyền thông, thiết kế website, dịch vụ SEO.

- Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt.

- Có kỹ năng viết, soạn thảo, tổng hợp nội dung bài viết.

- Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá số liệu để đưa ra các kế hoạch phát triển các chương trình digital marketing cho các sản phẩm công ty hiệu quả nhất.

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương – Thưởng

+ Lương cứng: 10-15tr + thưởng.

+ Lương tháng 13 theo quy định và thưởng kinh doanh vào cuối năm phụ thuộc vào kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm của công ty;

+ Thưởng Lễ Tết theo quy định, thưởng nóng;

Phúc lợi

+ Phúc lợi cơ bản:Ngày 8/3, 20/10, Liên hoan Sinh nhật nhân viên (tổ chức hằng tháng, tặng quà và phụ cấp),Quà trung thu,Du lịch hàng năm (02 lần/ năm)....;

+ Tham gia BHXH; BHYT, BHTN theo quy định; Hưởng chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước.

Đào tạo và phát triển

+ Có cơ hội thăng tiến với các chức vụ phù hợp với năng lực;

+ Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo, phát huy hết khả năng của mình trong công việc.Được tham gia các hoạt động tập thể của công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

