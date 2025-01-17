Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- 09 Nguyễn Dữ, P. Vĩnh Hòa,Khánh Hòa, Thành phố Vĩnh Yên
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Chịu trách nhiệm viết Content, xây dựng nội dung quảng bá thương hiệu trên các kênh Digital Maketing
Hỗ trợ viết và Xây dựng kịch bản quay phim cho các kênh Digital Maketing
Hỗ trợ phân tích kênh Digital Maketing
Địa điểm làm việc: Công ty TNHH SX-TM Hucafood số 09 Nguyễn Dữ, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: 22-30
Tốt nghiệp chuyên ngành Maketing, Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm 1 năm trở lên
Am hiểu về content write, công cụ Digital Maketing, sáng tạo trong công việc
Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tố
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thoả thuận
Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết
Phép năm theo quy định
Tham gia BHXH theo quy định
Đi làm ngay sau khi trúng tuyển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
