Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 09 Nguyễn Dữ, P. Vĩnh Hòa,Khánh Hòa, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm viết Content, xây dựng nội dung quảng bá thương hiệu trên các kênh Digital Maketing

Hỗ trợ viết và Xây dựng kịch bản quay phim cho các kênh Digital Maketing

Hỗ trợ phân tích kênh Digital Maketing

Địa điểm làm việc: Công ty TNHH SX-TM Hucafood số 09 Nguyễn Dữ, P. Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 22-30

Tốt nghiệp chuyên ngành Maketing, Quản trị kinh doanh

Kinh nghiệm 1 năm trở lên

Am hiểu về content write, công cụ Digital Maketing, sáng tạo trong công việc

Có khả năng làm việc và hỗ trợ nhóm tố

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thoả thuận

Thưởng lương tháng 13 và các ngày Lễ, Tết

Phép năm theo quy định

Tham gia BHXH theo quy định

Đi làm ngay sau khi trúng tuyển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hucafood

