Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Nghệ An:
- Số 45, Quang Trung, Thành Phố, Nghệ An
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Đăng bài hàng ngày lên page theo kế hoạch Quản lý các trang mạng xã hội của Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông/ Marketing hoặc các ngành liên quan
Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
