Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Tổng công ty PGS làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Số 45, Quang Trung, Thành Phố, Nghệ An

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đăng bài hàng ngày lên page theo kế hoạch Quản lý các trang mạng xã hội của Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông/ Marketing hoặc các ngành liên quan

- Ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Chịu được áp lực công việc

- Có khả năng lập kế hoạch và quản lý công việc

Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng: Thỏa thuận không giới hạn theo năng lực

- Hưởng đầy đủ quyền lợi, chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Phúc lợi được quan tâm: Sinh nhật, kết hôn, lễ Tết, .... theo quy định nội bộ

- Tham gia các kỳ nghỉ tại Công ty

- Làm việc theo giờ hành chính, chủ nhật và lễ tết nghỉ theo qui định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tổng công ty PGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.