Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - Vinhomes Ocean Park 1,Hà Nội, Thành phố Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch, triển khai nội dung cho trên các kênh truyền thông, Youtube cho thị trường Global.

Nghiên cứu cập nhật xu hướng mới, nghiên cứu insight khách hàng để xây dựng kịch bản, nội dung cho kênh.

Phối hợp làm việc với Editor đảm bảo chất lượng nội dung đầu ra theo đúng định hướng của Công ty.

Phân tích và báo cáo các chỉ số trong quản trị kênh: Traffic, Subcribe, …

Chịu trách nhiệm về các nội dung đăng tải trên kênh, sử dụng thủ thuật giúp tăng hiệu quả cho kênh.

Chăm sóc kênh: Tương tác với người xem, promote cho video/kênh.

Báo cáo và thực hiện công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 6 – 12 tháng trong lĩnh vực sản xuất nội dung Youtube.

Hiểu biết về thuật toán đề xuất video của nền tảng Youtube.

Khả năng sáng tạo nội dung video thu hút, hấp dẫn.

Kết hợp với video editor tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.

Có khả năng ứng dụng các công cụ AI trong công việc.

Tinh thần làm việc nhóm tốt, khả năng giao tiếp và hợp tác hiệu quả.

Tiếng Anh tốt là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000 - 10.000.000đ + phụ cấp ăn trưa + thưởng

Thưởng hiệu quả kênh hàng tháng (theo lượt view kênh trong tháng);

Thưởng vượt mốc KPIs;

Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật công ty, sinh nhật nhân sự;

Du lịch, Team Building, Year End Party hàng năm;

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về Youtube;

Được cấp máy tính 2 màn hình thỏa sức sáng tạo;

Văn hóa làm việc không OT tại công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI

