Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 263 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch marketing theo tháng/quý/năm phù hợp với ngân sách và mục tiêu kinh doanh của trung tâm.

- Viết bài, thiết kế hình ảnh/video để đăng tải lên fanpage, website, và các kênh truyền thông khác.

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá, sự kiện mở lớp để tăng số lượng đăng ký.

- Chạy các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok và các nền tảng khác để thu hút học viên. Quản lý ngân sách quảng cáo và đo lường hiệu quả hoạt động Digital Marketing

- Xây dựng nội dung quảng bá khóa học, câu chuyện học viên thành công để tạo niềm tin cho khách hàng. Phối hợp với bộ phận chuyên môn để tạo các nội dung hữu ích như mẹo học tiếng Anh, livestream dạy thử, v.v.

- Lập báo cáo và đưa ra các đề xuất, giải pháp cải thiện hiệu quả hoạt động.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Đại học tốt nghiệp chuyên ngành Marketing

- Kinh nghiệm: 01 năm (ưu tiên đã hoạt động lĩnh vực Giáo dục)

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

- Nhanh nhẹn, chịu khó, thành thạo kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt với tất cả mọi người

- Có khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm photoshop, canva.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC XANH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận + Hoa hồng

- Đóng BHXH – Ngày phép năm – Ngày nghỉ Lễ Tết: theo luật Lao động quy định.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc

- Thưởng Tết, ngày lễ theo quy định công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin