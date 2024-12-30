Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 12, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
1.Nghiên cứu thị trường và đưa ra đề xuất
2. Quảng cáo
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế..., chấp nhận đang chờ tốt nghiệp, có thể làm việc fulltime
-Tư duy logic, thích làm việc với con số và dữ liệu
-Kinh nghiệm tối thiẻu 03 tháng về chạy quảng cáo trên các nền tảng Face/Tiktok/ Shopee...
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng: 7.000.000-15.000.000vnđ/tháng. (tùy theo năng lực); com 1,5-2%
- Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày, tiệc trà chiều theo phúc lợi của công ty.
- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...
- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.
Tiện ích văn phòng:
+ Trà, cafe, nước detox miễn phí.
+ Sử dụng thoải mái máy pha cafe, máy làm đá tự động.
+ Miễn phí sử dụng ghế massage.
+ Phòng ngủ nhân viên, phòng tắm được trang bị đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
