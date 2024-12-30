Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 12, tòa nhà Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

1.Nghiên cứu thị trường và đưa ra đề xuất

2. Quảng cáo

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, truyền thông, kinh tế..., chấp nhận đang chờ tốt nghiệp, có thể làm việc fulltime

-Tư duy logic, thích làm việc với con số và dữ liệu

-Kinh nghiệm tối thiẻu 03 tháng về chạy quảng cáo trên các nền tảng Face/Tiktok/ Shopee...

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7.000.000-15.000.000vnđ/tháng. (tùy theo năng lực); com 1,5-2%

- Phụ cấp ăn trưa 30k/ ngày, tiệc trà chiều theo phúc lợi của công ty.

- Thưởng năng suất và các loại thưởng các dịp Lễ (30/04 – 01/05, 02/09, 20/11 ...), Tết Dương lịch, Tết âm lịch...

- Đầy đủ các chế độ: BHXH, BHYT, Team building, du lịch hàng năm... và các phúc lợi khác.

Tiện ích văn phòng:

+ Trà, cafe, nước detox miễn phí.

+ Sử dụng thoải mái máy pha cafe, máy làm đá tự động.

+ Miễn phí sử dụng ghế massage.

+ Phòng ngủ nhân viên, phòng tắm được trang bị đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm OG Việt Nam

