Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà Chung cư UDIC Riverside 1, Ngõ 124 Phố Vĩnh Tuy, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Quản lý và vận hành sàn TMĐT: đảmbảo hoạt động của gian hàng trên các sàn TMĐT (Shopee, Tiktok,...) diễn ra trơn tru.

Xây dựng và phát triển gian hàng: lênkế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, chiến dịch sale theo lịch của sàn TMĐT hoặc yêu cầu nội bộ.

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo nội sàn (Shopee Ads, Tiktok Ads...).

Phân bổ ngân sách quảng cáo hợp lý theo từng chiến dịch và sản phẩm.

Theo dõi hiệu quả quảng cáo: CPC, CTR, ROI, tỷ lệ chuyển đổi, thứ hạng sản phẩm.

Tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo, sử dụng các công cụ như đấu thầu từ khóa, remarketing, và phân tích đối thủ cạnh tranh.

Phân tích dữ liệu quảng cáo để đưa ra chiến lược cải thiện hiệu quả và tối đa hóa doanh thu.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ít nhất 06 tháng chạy Ads sàn Shoppe & Tik Tok.

Am hiểu các công cụ chạy quảng cáo nội sàn, như Shopee Ads Manager, Tiktok Seller, và các nền tảng tương tự...

Kinh nghiệm thực chiến với tối ưu hóa quảng cáo nội sàn, phân tích từ khóa và quản lý ngân sách.

Kỹ năng phân tích số liệu tốt, sử dụng thành thạo Excel, các phần mềm quản lý dữ liệu hoặc CRM.

Khả năng giao tiếp, xử lý vấn đề và làm việc nhóm hiệu quả.

Có laptop cá nhân.

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 12,000,000 - 15,000,000 VNĐ/tháng + Thưởng KPI (Lương cứng thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.

Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.

Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH

