Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/02/2025
Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

1. Lên kế hoạch làm việc
- Cập nhật thông tin sự kiện truyền thông và lên kế hoạch viết bài
2. Sáng tạo và truyền tải thông điệp
- Sáng tạo, sản xuất, chuẩn bị nội dung để truyền tải thông điệp truyền thông và thu hút sự chú ý của công chúng đến các thương hiệu thuộc nhóm ngành hàng FMCG của Nhất Lâm trên các kênh digital
- Vận dụng một cách cập nhật và sáng tạo các kỹ thuật viết content để truyền tải thông điệp được tới người dùng
3. Hỗ trợ các shop truyền thông bán hàng
- Viết bài truyền thông hỗ trợ các shop
- Cập nhật các sự kiện/hoạt động truyền thông của thương hiệu cho các shop
4. Phối hợp với các bộ phận phòng ban, đối tác
- Phối hợp với các bộ phận liên quan như thiết kế, video production, đối tác sản xuất để sản xuất nội dung, hình ảnh, video...
- Phối hợp với chuyên viên ở các vị trí công việc và Bộ phận khác để truyền thông thông điệp đến công chúng mục tiêu
5. Báo cáo
- Báo cáo, phân tích hiệu suất công việc theo campaign/ tuần/ tháng để đánh giá hiệu quả và có đề xuất phù hợp
- Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: báo chí, marketing, truyền thông
-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc liên quan đến việc sáng tạo nội dung
-Hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực Content Marketing/ Social media marketing.
-Am hiểu về các nền tảng social media cùng các công cụ hỗ trợ liên quan
-Có khả năng lên kế hoạch, triển khai, đánh giá và báo cáo hiệu quả các chương trình truyền thông
- Chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập gross: 10.000.000đ-14.000.000đ/ tháng
- Chế độ BHXH, BTTN, BHYT
- Chế độ thưởng lễ, tết, sinh nhật
- Du xuân, teambuilding
- Review lương 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại & Xuất Nhập Khẩu Nhất Lâm - Chi Nhánh Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: E 50, Đường số 9, Khu Himlam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

