Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Mô Tả Công Việc

Phối hợp cùng thiết kế xây dựng hình ảnh/video sản phẩm.

Đăng bài lên các kênh facebook, tiktok, website.

Lên bài quảng cáo, theo dõi, phân tích các thông số, đánh giá hiệu quả bài quảng cáo, trả lời tin nhắn của khách hàng,...

Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng trên các kênh

Hỗ trợ các nhóm/bộ phận khác khi có yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm: ưu tiên kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing

- Kỹ năng làm nội dung và thiết kế video tốt

- Giàu ý tưởng sáng tạo

- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen Thì Được Hưởng Những Gì

- Nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen

