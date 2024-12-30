Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tòa 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa,Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Phối hợp cùng thiết kế xây dựng hình ảnh/video sản phẩm.
Đăng bài lên các kênh facebook, tiktok, website.
Lên bài quảng cáo, theo dõi, phân tích các thông số, đánh giá hiệu quả bài quảng cáo, trả lời tin nhắn của khách hàng,...
Giới thiệu, tư vấn sản phẩm, giải đáp các vấn đề thắc mắc của khách hàng trên các kênh
Hỗ trợ các nhóm/bộ phận khác khi có yêu cầu
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: ưu tiên kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing
- Kỹ năng làm nội dung và thiết kế video tốt
- Giàu ý tưởng sáng tạo
- Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen Thì Được Hưởng Những Gì
- Nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Du Lịch Bông Sen
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
