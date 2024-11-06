Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH LAUD JVC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Yên Phong

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Giám sát nhà thầu thực hiện các quy trình thi công đúng quy định, nghiệm thu công việc

Kiểm tra vật tư theo đúng nguyên tắc và thủ tục

Giám sát phần hoàn thiện đúng quy định, kiểm tra các biện pháp thi công, an toàn lao động.

Thực hiện hồ sơ nghiệm thu

Kiểm soát, quản lý và tất cả các biện pháp thi công cơ điện của công trình

Làm báo cáo ngày, báo cáo tuần & báo cáo tháng

Các công việc phát sinh ngoài công trình để đảm bảo đúng tiến độ dự án.

Phối hợp với bộ phận thiết kế, các giám sát và đại diện của Chủ đầu tư trên công trường để đánh giá an toàn, chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, vệ sinh môi trường của nhà thầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành có liên quan.

Có chứng chỉ TVGS cơ điện hạng II hoặc chứng chỉ PCCC

Có kinh nghiệm giám sát các công trình nhà xưởng công nghiệp

Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo thỏa thuận

Các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định

Chế đọ phép năm, thưởng... theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin