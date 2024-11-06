Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH LAUD JVC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC
- Bắc Ninh: KCN Yên Phong, Yên Phong
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Giám sát nhà thầu thực hiện các quy trình thi công đúng quy định, nghiệm thu công việc
Kiểm tra vật tư theo đúng nguyên tắc và thủ tục
Giám sát phần hoàn thiện đúng quy định, kiểm tra các biện pháp thi công, an toàn lao động.
Thực hiện hồ sơ nghiệm thu
Kiểm soát, quản lý và tất cả các biện pháp thi công cơ điện của công trình
Làm báo cáo ngày, báo cáo tuần & báo cáo tháng
Các công việc phát sinh ngoài công trình để đảm bảo đúng tiến độ dự án.
Phối hợp với bộ phận thiết kế, các giám sát và đại diện của Chủ đầu tư trên công trường để đánh giá an toàn, chất lượng, khối lượng, tiến độ thi công, vệ sinh môi trường của nhà thầu
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ TVGS cơ điện hạng II hoặc chứng chỉ PCCC
Có kinh nghiệm giám sát các công trình nhà xưởng công nghiệp
Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ BHXH, BHYT... theo quy định
Chế đọ phép năm, thưởng... theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LAUD JVC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
