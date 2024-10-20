Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Nguyễn Thị Thập phường Tân Hưng Quận 7 (Khu Him Lam), Quận 7

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Phát triển và kết nối tập khách hàng là các công ty thiết kế, công ty xây dựng, khai thác thông tin khách hàng tìm năng theo khu vực được giao.

- Thực hiện tư vấn giải đáp các thắc mắc của Khách hàng về công ty, sản phẩm của công ty.

- Hỗ trợ thúc đẩy công ty thiết kế hoàn thành dự án thiết kế.

- Hướng dẫn khách hàng xem hàng mẫu hoặc tham quan showroom

- Thường xuyên thăm hỏi về dịch vụ và sản phẩm sau khi bán hàng, sẵn sàng bảo hành sản phẩm và giải quyết khiếu nại nếu có phát sinh từ khách hàng đảm bảo giữ vững mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

- Báo cáo, thống kê dữ liệu khách hàng định kỳ theo ngày, tháng, quý. Có trách nhiệm tham gia đầy đủ tất cả các buổi họp kinh doanh.

- Hiểu rõ định hướng kinh doanh của công ty, lên kế hoạch bán hàng để đạt được kết quả tốt nhất.

- Tích cực tham gia các chương trình sự kiện, chương trình tổ chức bán hàng, triển lãm và các hoạt động bán hàng khác có liên quan.

- Hoàn thành các công việc khác do trưởng bộ phận hoặc ban lãnh đạo yêu cầu

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học.

- Tuổi từ 22 – 35 tuổi

- Ưu tiên kinh nghiệm bán hàng nội thất

- Ưu tiên tư duy nhạy bén, nhận diện nhu cầu KH nhanh chóng, nắm bắt tâm lý Khách hàng.

- Kỹ năng giao tiếp – trình bày lưu loát, thuyết phục.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

- Kỹ năng hoạt động nhóm.

- Tinh thần trách nhiệm cao, nguyên tắc, nghiêm túc, có khả năng chịu áp lực tốt

Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh,

- Hỗ trợ máy tính, không gian làm việc, môi trường làm việc.

- Thưởng hoa hồng, hiệu suất cuối năm

- Phép năm 12 ngày/ năm

- Hỗ trợ chi phí ăn trưa 30.000đ/ngày.

- Thưởng chuyên cần mỗi tháng 300.000đ.

- Phúc lợi toàn diện: chế độ BHXH, thưởng Lễ/tết, sinh nhật, thâm niên, , xem xét tăng lương mỗi năm.

- Môi trường: Năng động, cởi mở, văn hoá làm việc đội nhóm hỗ trợ lẫn nhau, đề cao tính chủ động – sáng tạo và nghiêm túc trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG EDSON (VIỆT NAM)

