Tuyển Dự toán công trình Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 39 Quốc Lộ 1A, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Đến 20 Triệu
- Bóc tách khối lượng theo bản vẽ, lập dự toán báo giá thi công cho các công trình xây dựng
-Theo dõi và cập nhật khối lượng của dự án
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có Kinh nghiệm báo giá XD; các hạn mục trần nhà , tường , móng,….
- Từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nêu trên;
- Ưu tiên biết tiếng Hoa
Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia Thì Được Hưởng Những Gì
-Lương thỏa thuận theo năng lực
-Hổ trợ cơm trưa
-Tham gia tất cả các chế độ theo quy định của luật lao động
- Xét tăng lương theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Nội Thất Tùy Chỉnh Phúc Mỹ Gia
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
