Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 10 Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

· Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ

· Bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá của thị trường

· Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán hiệu quả

· Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc

· Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết cho công trình

· Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

· Đam mê với dự toán – muốn phát triển bản thân, trung thực

· Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm

· Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

· Được tham gia BHXH theo quy định

· Du lịch 2 lần/năm, nghỉ lễ ….

· Lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc

