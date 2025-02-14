Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Dự toán công trình Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 10 Trần Thị Nghỉ, phường 7, quận Gò Vấp, TP. HCM, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

· Tiếp nhận hồ sơ, bản vẽ, kiểm tra và nghiên cứu hồ sơ, bản vẽ
· Bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá của thị trường
· Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán hiệu quả
· Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc
· Lập và hoàn thiện hồ sơ báo giá chi tiết cho công trình
· Chi tiết công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Đam mê với dự toán – muốn phát triển bản thân, trung thực
· Khả năng làm việc độc lập, theo nhóm
· Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc Thì Được Hưởng Những Gì

· Được tham gia BHXH theo quy định
· Du lịch 2 lần/năm, nghỉ lễ ….
· Lương: thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Xây Dựng Đất Mộc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 10 đường Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

