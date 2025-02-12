Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia họp triển khai dự án

Tính khối lượng, thành lập BOQ, lập khái toán

Triển khai công việc, kiểm tra, tổng hợp giá từ các bộ phận liên quan

Ráp giá vào BOQ, tính chi phí chuẩn bị. Hoàn thành giá vốn của dự án & chuyển giao cho Tender

Đưa báo giá được duyệt lên tool

Làm báo giá phát sinh trong quá trình thi công

Lưu trữ và bảo mật giá dự toán

Hỗ trợ phân tích, thống kê số liệu các công trình đã thực hiện để làm cơ sở cho khái toán và chiến lược giá cho các dự án trong tương lai

Khảo sát công trình, thuyết minh, giải trình dự toán

Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, các công cụ phần mềm mới trong lĩnh vực dự toán

Thực hiện các công việc khác phù hợp với khả năng khi Trưởng, phó bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại: 36 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1

Nam/Nữ tuổi từ 24

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành kinh tế xây dựng, xây dựng, kiến trúc công trinh, ... hoặc các ngành nghề có liên quan

Đã có 1-2 năm kinh nghiệm làm dự toán công trình hoặc đã làm qua thi công, úng viên đã làm qua các dự án nội thất các xưởng sản xuất đồ gỗ là một lợi thế

Khả năng tính toán chính xác

Chịu khó học hỏi, kiên nhẫn tìm tòi đào sâu công việc chuyên môn

Có khả năng kết nối, phối hợp làm việc hiệu quả

Trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm

Chịu được áp lực đặc thù của vị trí công việc

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin