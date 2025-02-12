Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Dự toán công trình

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia họp triển khai dự án
Tính khối lượng, thành lập BOQ, lập khái toán
Triển khai công việc, kiểm tra, tổng hợp giá từ các bộ phận liên quan
Ráp giá vào BOQ, tính chi phí chuẩn bị. Hoàn thành giá vốn của dự án & chuyển giao cho Tender
Đưa báo giá được duyệt lên tool
Làm báo giá phát sinh trong quá trình thi công
Lưu trữ và bảo mật giá dự toán
Hỗ trợ phân tích, thống kê số liệu các công trình đã thực hiện để làm cơ sở cho khái toán và chiến lược giá cho các dự án trong tương lai
Khảo sát công trình, thuyết minh, giải trình dự toán
Tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, các công cụ phần mềm mới trong lĩnh vực dự toán
Thực hiện các công việc khác phù hợp với khả năng khi Trưởng, phó bộ phận yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc tại: 36 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1
Nam/Nữ tuổi từ 24
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành kinh tế xây dựng, xây dựng, kiến trúc công trinh, ... hoặc các ngành nghề có liên quan
Đã có 1-2 năm kinh nghiệm làm dự toán công trình hoặc đã làm qua thi công, úng viên đã làm qua các dự án nội thất các xưởng sản xuất đồ gỗ là một lợi thế
Khả năng tính toán chính xác
Chịu khó học hỏi, kiên nhẫn tìm tòi đào sâu công việc chuyên môn
Có khả năng kết nối, phối hợp làm việc hiệu quả
Trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, chi tiết, có trách nhiệm
Chịu được áp lực đặc thù của vị trí công việc

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

