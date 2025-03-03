Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 486/2 Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Công ty chuyên thi công nội thất, sửa chữa văn phòng, nhà ở, thi công biển quảng cáo các loại,...

· Nhận dự án từ trưởng phòng dự án, trưởng nhóm dự án, chịu trách nhiệm thực hiện công việc hồ sơ (bao gồm hồ sơ thầu, báo giá, thương thảo, hợp đồng, các giai đoạn hồ sơ thanh quyết toán… của các công trình được phân công phụ trách)

· Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, kế toán: Tìm kiếm, thương thảo, làm các hồ sơ thanh toán giai đoạn với thầu phụ.

· Trực tiếp làm việc với khách hàng: làm việc qua mail, điện thoại để theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến công trình được phân công phụ trách.

· Phối hợp bộ phận kỹ thuật, kế toán lập danh sách vật tư chính cho công trình.

· Theo dõi tiến độ hồ sơ, thi công công trình được phân công phụ trách.

· Các công việc khác theo sự phân công của giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế xây dựng,…..

· Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương. Có kinh nghiệm làm dự án nội thất và nhà nước là 1 lợi thế.

· Biết đọc bản vẽ, sử dụng phần mềm Autocad

· Biết sử dụng các tính năng cơ bản của phần mềm dự toán F1/G8.

· Thanh thạo tin học văn phòng (excel, word, powerpoint)

· Tiếng Anh cơ bản.

Tại Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

· Lương: Thỏa thuận theo năng lực. Thưởng lễ, Tết lương tháng 13.

· Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ của luật lao động, của công ty

· Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động. Đồng nghiệp hòa đồng, thân thiện,..

· Du lịch, team building, sinh nhật hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tmdv Xây Dựng Phước Sơn

