Tuyển Facebook Ads Công Ty TNHH Nội Thất Tranh Treo Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 430 Nguyễn Duy Trinh, Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook hiệu quả, tối ưu ngân sách và đạt được mục tiêu đề ra.

Sử dụng Facebook Pixel để theo dõi chuyển đổi và tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Tạo và quản lý các nội dung quảng cáo hấp dẫn và thu hút trên Facebook.

Nghiên cứu và cập nhật xu hướng quảng cáo Facebook mới nhất.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kiến thức cơ bản về marketing và quảng cáo online.

Hiểu biết về các công cụ quảng cáo Facebook và cách thức hoạt động của chúng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi và sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Tranh Treo Decor Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng quảng cáo Facebook.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Tranh Treo Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin