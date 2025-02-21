Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 152152/2 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phụ trách chạy Ads Facebook cho ngành: thẩm mỹ, beauty, nha khoa, đào tạo..
- Viết bài quảng cáo, lên camp, đo lường và báo cáo để tối ưu hiệu quả quảng cáo
- Triển khai Order tài nguyên hình ảnh media để chạy, phối hợp content để seeding gia
tăng hiệu quả
- Phối hợp với bộ phận Sale Online để tối ưu chuyển đổi khách hàng
- Nghiên cứu thị trường và đối thủ để đổi mới cải tiến công việc
- Hỗ trợ các công việc liên quan Landing Page/Website hoặc khi có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Về chuyên môn: Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực Facebook Ads ngành
Thẩm mỹ
- Biết thêm Tiktok Ads/Google Ads là một lợi thế.
- Có kỹ năng triển khai và tối ưu quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất
- Biết phân tích khách hàng, phân tích dịch vụ sau đó viết mẫu quảng cáo phù hợp với
đối tượng khách hàng.
- Biết làm hình ảnh, video cơ bản để chạy quảng cáo cơ bản (Photoshop, canva, capcut..)
- Xử lý tốt các kế hoạch và báo cáo kết quả chạy facebook.
- Biết phối hợp công việc và chịu được áp lực, thường xuyên cập nhật kiến thức mới về
quảng cáo, khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc 2 tháng: hưởng 85% lương cứng chính thức.
- Được tính tăng ca (nếu có).
- Thưởng thâm niên.
- Thưởng giới thiệu nhân sự (mức thưởng theo chính sách của công ty).
- Tham gia BHXH. Nghỉ phép năm. Khám sức khỏe định kỳ.
- Lương tháng 13. Thưởng vinh danh. Thưởng nhân viên xuất sắc. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, ...
- Điều chỉnh lương tối thiểu 1 lần/ năm.
- Được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao chuyên môn, kiến thức, kỹ năng. Chủ động đề xuất các khóa đào tạo.
- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.
- Teambuilding, du lịch hàng năm, YEP.
- Chính sách sử dụng dịch vụ, mua hàng ưu đãi với giá nhân viên (lên đến 100%).
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AURA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số B40 đường Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

