Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Kênh 19/5B, P. Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.

Theo dõi và phân tích hiệu quả quảng cáo, đề xuất giải pháp cải thiện.

Báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ cho cấp trên.

Xử lý các vấn đề phát sinh như bị quét, bị khoá tài khoản…

Và các yêu cầu khác liên quan từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thế hệ Gen Z là lợi thế

Am hiểu về các công cụ đo lường hiệu suất (Pixel, Analytics, v.v.).

Kỹ năng sáng tạo nội dung và tư duy phân tích tốt.

Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi

Ưu tiên ứng viên từng làm việc với ngân sách lớn hoặc đa dạng lĩnh vực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (Lương cơ bản + Thưởng KPI).

Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia BHYT, BHXH… theo luật lao động hiện hành

Tham gia hoạt động thể thao, hoạt động xã hội, Teambuilding hằng năm…..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin