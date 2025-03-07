Tuyển Facebook Ads CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 234 Kênh 19/5B, P. Tây Thạnh, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch, triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên Facebook.
Theo dõi và phân tích hiệu quả quảng cáo, đề xuất giải pháp cải thiện.
Báo cáo kết quả chiến dịch định kỳ cho cấp trên.
Xử lý các vấn đề phát sinh như bị quét, bị khoá tài khoản…
Và các yêu cầu khác liên quan từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thế hệ Gen Z là lợi thế
Am hiểu về các công cụ đo lường hiệu suất (Pixel, Analytics, v.v.).
Kỹ năng sáng tạo nội dung và tư duy phân tích tốt.
Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên từng làm việc với ngân sách lớn hoặc đa dạng lĩnh vực.
Am hiểu về các công cụ đo lường hiệu suất (Pixel, Analytics, v.v.).
Kỹ năng sáng tạo nội dung và tư duy phân tích tốt.
Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên từng làm việc với ngân sách lớn hoặc đa dạng lĩnh vực.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn (Lương cơ bản + Thưởng KPI).
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia BHYT, BHXH… theo luật lao động hiện hành
Tham gia hoạt động thể thao, hoạt động xã hội, Teambuilding hằng năm…..
Môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Tham gia BHYT, BHXH… theo luật lao động hiện hành
Tham gia hoạt động thể thao, hoạt động xã hội, Teambuilding hằng năm…..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI