Tuyển Facebook Ads CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Facebook Ads

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Facebook Ads Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 30

- 32 Đinh Thị Thi, Khu Đô Thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Facebook Ads Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Set up campaign quảng cáo, tối ưu các chỉ số ads nhằm sử dụng ngân sách hiệu quả
- Lên ý tưởng cho media quảng cáo (hình ảnh, video và copy)
- Báo cáo chi phí, doanh thu hàng ngày
- Nắm bắt vấn đề, điều chỉnh nhanh, nhạy bén với các chính sách thay đổi từ Facebook
- Làm việc giờ hành chính: 9h00 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 7
- Địa chỉ làm việc: 30 - 32 - 34 Đinh Thị Thi, KĐT Vạn Phúc, P.Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Không yêu cầu kinh nghiệm (có kinh nghiệm là một lợi thế)
-Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Digital Marketing là một lợi thế
-Nhanh nhạy, năng động, sáng tạo
-Có Laptop cá nhân
-Kỹ năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG: Từ 8.000.000đ - 10.000.000đ +THƯỞNG. Tổng thu nhập lên đến 12 - 16 triệu (tùy theo năng lực và chốt lại sau khi phỏng vấn)
- Được cung cấp sẵn tài nguyên (tkqc, page, video, hình ảnh sản phẩm...), ngân sách không giới hạn, không cần lo lắng vấn đề tài khoản fanpage
- Sản phẩm sạch, media, designer, content, sale mạnh mẽ, hỗ trợ nhiệt tình để cùng nhau đạt được hiệu quả cao trong công việc
- Được training bài bản về nền tảng nếu chưa có kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo thêm về sản phẩm và doanh nghiệp
- Chế độ đãi ngộ tốt: Phụ cấp + Thưởng + Nghỉ phép năm + Bảo hiểm + Tham gia team building của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT ENIC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5 , tòa nhà Fimexco, 231-233 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

