Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Mức lương 14 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application dự án dự án Fintech, ERP, CRM, Smart city

Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Dự án hiện tại: CRM bảo hiểm

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm front-end

Hiểu biết sâu sắc về Javascript, khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt.

Thông thạo một trong các framework: Angular, VueJS hoặc ReactJS, hệ sinh thái liên quan.

Có tư duy về UI/UX tốt.

Hiểu biết thành thạo về HTML, CSS và các khả năng của trình duyệt.

Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển & triển khai các dự án liên quan đến RESTful API

Có thể làm việc độc lập cũng như theo team.

Ứng viên OB trong tháng 5, càng sớm càng tốt

Ưu tiên:

+ Ứng viên đã từng làm team lead cho các team front-end. Có khả năng quản lý và đào tạo các member khác.

+ Ứng viên có thể làm Fullstack.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14 - 25M

Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh từ 1-3 tháng lương.

Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

Thưởng các ngày lễ, sinh nhật: 500k

Công ty chi trả lương OT theo quy định Luật Lao Động

Review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm

Du lịch: 1 lần/năm, Teambuilding: 2-3 lần/năm

Tham gia khoá đào tạo về chuyên môn theo quy định công ty

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.

Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

