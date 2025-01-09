Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Tuyển Frontend Developer Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Atomi Digital
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
Công ty Cổ phần Atomi Digital

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Mức lương
14 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 135 P. Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 14 - 20 Triệu

Xây dựng các chức năng front-end của Website, Web application dự án dự án Fintech, ERP, CRM, Smart city
Phối hợp với các back-end developers và web designers để cải thiện tính khả dụng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Dự án hiện tại: CRM bảo hiểm

Với Mức Lương 14 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm front-end
Hiểu biết sâu sắc về Javascript, khả năng tương thích trên nhiều trình duyệt.
Thông thạo một trong các framework: Angular, VueJS hoặc ReactJS, hệ sinh thái liên quan.
Có tư duy về UI/UX tốt.
Hiểu biết thành thạo về HTML, CSS và các khả năng của trình duyệt.
Có kinh nghiệm thiết kế, phát triển & triển khai các dự án liên quan đến RESTful API
Có thể làm việc độc lập cũng như theo team.
Ứng viên OB trong tháng 5, càng sớm càng tốt
Ưu tiên:
+ Ứng viên đã từng làm team lead cho các team front-end. Có khả năng quản lý và đào tạo các member khác.
+ Ứng viên có thể làm Fullstack.

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 14 - 25M
Thưởng tháng lương 13, thưởng kinh doanh từ 1-3 tháng lương.
Ăn trưa, café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng
Thưởng các ngày lễ, sinh nhật: 500k
Công ty chi trả lương OT theo quy định Luật Lao Động
Review lương thực hiện định kì 1 lần/năm
Gói khám sức khỏe tổng quát định kì hàng năm
Du lịch: 1 lần/năm, Teambuilding: 2-3 lần/năm
Tham gia khoá đào tạo về chuyên môn theo quy định công ty
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành.
Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Công ty Cổ phần Atomi Digital

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 135 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

