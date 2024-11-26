Tuyển Frontend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà E5 khu CT 181 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội (cạnh cổng trường cấp 2 Bế Văn Đàn), Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

+ Thiết kế giao diện web/ứng dụng thân thiện với người dùng;

+ Duy trì và cải thiện giao diện người dùng trang web/ứng dụng;

+ Phát triển các tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng;

+ Tối ưu hóa giao diện của ứng dụng/trang web để có tốc độ và hiệu suất tối đa;

+ Nhận phản hồi từ khách hàng và tiến hành khắc phục, sửa chữa;

+ Hỗ trợ quá trình phát triển ứng dụng và tích hợp chức năng vào trang web;

+ Đảm bảo rằng trang web/ứng dụng đáp ứng các tiêu chí về đồ họa giao diện người dùng.

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nền tảng vững về JavaScript.

Có kinh nghiệm làm việc với ngôn ngữ VueJS.

Có kinh nghiệm làm việc với framework UI: Bootstrap.

Có kiến thức về git.

Có kiến thức về OOP.

Có kỹ năng làm việc nhóm (teamwork).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART Thì Được Hưởng Những Gì

Lương và Bảo hiểm theo quy định

Môi trường tự do, năng động

Tăng lương và Thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ 3DART

