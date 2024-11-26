Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu

Mức lương 12 - 19 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 12 - 19 Triệu

– Phát triển, maintain các ứng dụng web frontend trên nền Javascript, Vuejs 2 hoặc Vuejs3 cho website thương mại điện tử

– Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế

–Tham gia xây dựng các giải pháp, lên ý tưởng hoàn thiện sản phẩm

Với Mức Lương 12 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

– Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên

– Thành thạo ngôn ngữ lập trình Javascript, Vuejs 2 hoặc Vuejs 3

– Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAX

– Có kinh nghiệm làm việc với vuestorefront, alokai, PHP Magento là lợi thế

– Biết sử dụng git để deploy tạo môi trường dev, testing và production là một lợi thế

– Có khả năng quản lý các frontend engineer trong team là một lợi thế

– Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành

Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)

– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc

– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh

– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13,...

– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa

