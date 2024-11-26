Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần Canifa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 19 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty cổ phần Canifa
Mức lương
12 - 19 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 12 - 19 Triệu
– Phát triển, maintain các ứng dụng web frontend trên nền Javascript, Vuejs 2 hoặc Vuejs3 cho website thương mại điện tử
– Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế
–Tham gia xây dựng các giải pháp, lên ý tưởng hoàn thiện sản phẩm
Với Mức Lương 12 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin
– Từ 1 năm kinh nghiệm trở lên
– Thành thạo ngôn ngữ lập trình Javascript, Vuejs 2 hoặc Vuejs 3
– Thành thạo HTML/Javascript/jQuery/CSS/AJAX
– Có kinh nghiệm làm việc với vuestorefront, alokai, PHP Magento là lợi thế
– Biết sử dụng git để deploy tạo môi trường dev, testing và production là một lợi thế
– Có khả năng quản lý các frontend engineer trong team là một lợi thế
– Tiếng anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành
Tại Công ty cổ phần Canifa Thì Được Hưởng Những Gì
– Thu nhập cạnh tranh (thỏa thuận theo năng lực)
– Đầy đủ các quyền lợi theo quy định của Luật: Đóng BHXH, thẻ Bảo hiểm sức khỏe theo cấp bậc
– Thưởng: Ghi nhận sáng kiến, thưởng cống hiến, kết quả kinh doanh
– Phúc lợi: 12 ngày nghỉ phép theo Luật; quà tặng các dịp Lễ Tết; khám sức khỏe hàng năm; ưu đãi mua hàng nội bộ, sinh nhật, tháng 13,...
– Các hoạt động văn hóa: Teambuiding hàng năm, Happy Hour, Câu lạc bộ bóng đá, Canifa vì cộng đồng...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Canifa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
