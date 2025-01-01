Tuyển Frontend Developer Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Gia Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8 Tòa Hội Nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 20 Triệu

• Tham gia phát triển các sản phẩm phục vụ cho hàng trăm nghìn khách hàng về các mảng website thương mại điện tử, quản lý bán hàng.

• Xây dựng và tối ưu hóa ứng dụng website để mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho hàng triệu người dùng.

• Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm.

• Phối hợp cùng đội ngũ BA phân tích, thiết kế, đưa ra giải pháp để phát triển sản phẩm đáp ứng đúng, đủ, tiện các yêu cầu của người dùng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trên Shopify.

• Có ít nhất 01 kinh nghiệm làm việc với ReactJS, Hooks, Redux, Fetch/ Axios, Functional Programing.

• Sử dụng thành thạo JavaScript ES5/ES6+, HTML5, CSS3 , Bootstrap 3/4, Webpack.

• Có kinh nghiệm làm việc với APIs.

• Hiểu biết về thiết kế giao diện và các công nghệ phát triển web hiện đại.

• Sử dụng thành thạo GIT các phần mềm liên quan phục vụ công việc lập trình.

• Ưu tiên tốt nghiệp các trường Đại học, cao đẳng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

Tại Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Gia Minh Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập lên đến 20.000.000 VND, hoặc thỏa thuận theo năng lực của ứng viên (Không giới hạn).

• Thưởng khi hoàn thành tốt dự án, thưởng cuối năm.

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

• Đóng BHXH ngay sau khi kết thúc 01 tháng thử việc.

• Có 12 ngày nghỉ phép/năm.

• Thưởng lễ, tết, sinh nhật, du lịch, nghỉ mát hàng năm và các chế độ đãi ngộ theo quy định.

• Được đào tạo để nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

• Thời gian làm việc: Sáng 8h30 - 12h, Chiều 13h30 - 18h từ thứ 2 - thứ 6

• Địa chỉ làm việc: Tầng 8 Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Gia Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin