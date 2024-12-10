Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Relipa
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty TNHH Relipa

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Relipa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển Frontend của ứng dụng Web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy
Viết chương trình, lập kế hoạch, thiết kế module chức năng, xây dựng công cụ cài đặt, viết thử nghiệm
Sử dụng một trong số các thư viện hoặc framework: VueJS / ReactJS / Angular,...
Phát triển các tính năng mới cho sản phẩm theo yêu cầu
Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý trực tiếp
Tham gia phát triển các dự án liên quan đến Blockchain với các chain mới hoặc các sản phẩm research của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với web3 và blockchain
Thành thạo một trong các js framework sau: Angular, Vue JS, React JS, Electron
JS, Ember JS,..
Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng
Thao tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Nắm vững mô hình web MVC, MVVM

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực của ứng viên
Định kỳ review lương 6 tháng/1 lần
Lương tháng 13 và các khoản thưởng bonus khác
Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân
Hưởng 15 ngày phép/năm.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec...)
Du lịch hè 1-2 lần/năm, team building định kỳ hàng quý
Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty
Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Relipa

Công ty TNHH Relipa

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 22F Tháp B, Tòa HH4 Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

