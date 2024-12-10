Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Relipa làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 22, tháp B, tòa nhà Sông Đà (HH4), đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phát triển Frontend của ứng dụng Web hiện đại, giàu tương tác với yêu cầu cao về chất lượng và độ tin cậy

Viết chương trình, lập kế hoạch, thiết kế module chức năng, xây dựng công cụ cài đặt, viết thử nghiệm

Sử dụng một trong số các thư viện hoặc framework: VueJS / ReactJS / Angular,...

Phát triển các tính năng mới cho sản phẩm theo yêu cầu

Thực hiện các nhiệm vụ được giao từ cấp quản lý trực tiếp

Tham gia phát triển các dự án liên quan đến Blockchain với các chain mới hoặc các sản phẩm research của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với web3 và blockchain

Thành thạo một trong các js framework sau: Angular, Vue JS, React JS, Electron

JS, Ember JS,..

Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản, lập trình hướng đối tượng

Thao tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Nắm vững mô hình web MVC, MVVM

Tại Công ty TNHH Relipa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

Định kỳ review lương 6 tháng/1 lần

Lương tháng 13 và các khoản thưởng bonus khác

Thưởng các ngày lễ: 30/4, 2/9, Tết Dương Lịch. Quà sinh nhật công ty, quà sinh nhật cá nhân

Hưởng 15 ngày phép/năm.

Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Khám sức khỏe định kì tại các bệnh viện uy tín (Hồng Ngọc, Thu Cúc, Vinmec...)

Du lịch hè 1-2 lần/năm, team building định kỳ hàng quý

Đọc sách miễn phí tại thư viện sách của Công ty

Hưởng mọi quyền lợi hỗ trợ các chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ nghiệp vụ chuyên ngành như: Chứng chỉ tiếng Nhật, chứng chỉ AWS, ISTQB...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Relipa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.