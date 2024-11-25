Tuyển Frontend Developer Công Ty TNHH NTT DATA VDS làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty TNHH NTT DATA VDS
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công Ty TNHH NTT DATA VDS

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương Đến 25 Triệu

– Tiếp nhận các đặc tả yêu cầu phát triển chức năng phần mềm từ khách hàng.
– Thực hiện phân tích, đánh giá và ước lượng các yêu cầu phát triển chức năng phần mềm bằng phương pháp Agile.
– Thực hiện lập trình phát triển chức năng phần mềm.
– Thực hiện lập trình các Unit Test và Integration Test cho các chức năng phần mềm đã phát triển.
– Thực hiện đánh giá mã nguồn lập trình.
– Đảm bảo chất lượng và hiệu năng của chức năng phần mềm đã phát triển tuân thủ theo đặc tả được cung cấp.
– Phân tích và khắc phục lỗi phần mềm.
– Trao đổi, đề xuất các vấn đề kỹ thuật trong đội dự án và với khách hàng.
– Báo cáo tiến độ công việc cho Trưởng dự án.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có kiến thức nền tảng tốt về lập trình (OOP, cấu trúc dữ liệu và giải thuật...).
– Có kiến thức nền tảng tốt về cơ sở dữ liệu quan hệ (thiết kế, sử dụng...).
– Frontend: 2 năm kinh nghiệm lập trình Frontend sử dụng một trong các framework Angular 2+,
React + Redux, JSF hoặc Vue/Nuxt.
– Nhiệt tình, teamwork tốt, sẵn sàng học hỏi các công nghệ mới để đáp ứng công việc.
– Có tư duy hệ thống, tư duy logic tốt, tiếp thu kiến thức mới nhanh, có khả năng đề xuất vấn đề và giải quyết vấn đề.
– Có kinh nghiệm làm các framework khác: Angular 2+, React + Redux, JSF, .. là một lợi thế.
– Có kinh nghiệm làm về mobile, Firebase, cloud (AWS, Azure, GCP ...) là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH NTT DATA VDS Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập CẠNH TRANH lên tới 25M/tháng.
– Thưởng khuyến khích theo hiệu quả dự án.
– Thưởng năm dựa trên hiệu quả dự án và kết quả hoạt động của công ty.
– Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và nhiều cơ hội thăng tiến.
– Quyền lợi nghỉ phép được đảm bảo đầy đủ theo quy định.
– Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật.
– Tặng thêm gói Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt care khi trở thành nhân viên chính thức.
– Chính sách phúc lợi đa đạng: thưởng nhân dịp các ngày lễ nhân dịp Năm mới, 30/4&1/5, 2/9 (500.000 vnd); phụ cấp nuôi con nhỏ (500.000 vnd / tháng kể từ tháng thứ 7 đến tháng thứ 24).
– Hoạt động teambuilding, hoạt động câu lạc bộ (yoga, bóng đá, bơi, ...).
– Thời gian làm việc: 08:30 AM – 12:00 PM, 01:30 PM – 06:00 PM, từ thứ Hai đến thứ Sáu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH NTT DATA VDS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12, 12 A và phòng 1602 tầng 16 tòa nhà Thăng Long, Số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân, Hà Nội

