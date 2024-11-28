Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Digital Innovation
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty TNHH Digital Innovation

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Audi Hà Nội, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế các dự án của công ty
Tham gia xây dựng các dự án của công ty
Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với các framework React/Angular/Vue
Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ JavaScript và TypeScript
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ backend như .NET/Java/NodeJS/PHP là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương cứng up to 30M NET + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài
Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm
Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân
Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc
Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Digital Innovation

Công ty TNHH Digital Innovation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

