Tuyển Frontend Developer Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Audi Hà Nội, số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế các dự án của công ty

Tham gia xây dựng các dự án của công ty

Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với các framework React/Angular/Vue

Có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ JavaScript và TypeScript

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ backend như .NET/Java/NodeJS/PHP là 1 lợi thế

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương cứng up to 30M NET + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài

Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm

Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân

Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU

Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc

Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân

Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.