Tuyển Frontend Developer CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 28 Triệu

CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/01/2025
CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Frontend Developer

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Frontend Developer Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM

Mức lương
22 - 28 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Frontend Developer Với Mức Lương 22 - 28 Triệu

Vận hành bảo trì các hệ thống server và cung cấp các dịch vụ về quan sát vận hành server, các sản phẩm phần mềm.
Triển khai các tính năng mới và cải thiện các tính năng hiện có
Đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm.
Hoàn thành các công việc khác từ Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 22 - 28 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 3 năm kinh nghiệm lập trình Front End, làm màn hình quản lý với ReactJS
Ưu tiên có thêm kinh nghiệm với NextJS.
Có kinh nghiệm quản lý State bằng Redux.
Có kinh nghiệm implement report, trực quan hoá thông tin ra đồ thị, bảng biểu có phân trang, dashboard.
Có kiến thức về git CI CD (git action).
Ưu tiên có kinh nghiệm về vận hành bảo trì các hệ thống server và cung cấp các dịch vụ về quan sát vận hành server, các sản phẩm phần mềm.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với thị trường Nhật.
Tiếng Anh đọc hiểu.

Tại CÔNG TY TNHH HYBRID TECHNOLOGIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương – thưởng: Mức lương cạnh tranh & hấp dẫn. Lương tháng 13 và các khoản thưởng khác theo quy chế công ty. Phụ cấp ăn trưa, gửi xe hay quà tặng các ngày lễ trong năm (8/3, 20/10, Trung Thu, ...). Chế độ tăng ngày phép theo thâm niên.
Chế độ lương – thưởng:
Đánh giá hiệu suất công việc: 2 lần/năm.
Đánh giá hiệu suất công việc:
Chăm sóc sức khỏe: Gói bảo hiểm sức khỏe toàn phần dành cho nhân viên & mở rộng dành cho người thân nhân viên có thâm niên làm việc. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Chăm sóc sức khỏe:
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ: Hoạt động từ thiện. Các giải đấu do công ty tổ chức: Bóng đá, Bóng bàn, E-sport, Giải chạy thường niên ...
Hoạt động ngoại khóa do công ty tài trợ:
Đào tạo: Trung tâm đào tạo dành riêng cho Fresher, Lớp đào tạo kĩ năng mềm, kĩ năng kĩ thuật; tài trợ cho nhân viên thi chứng chỉ phục vụ công việc.
Đào tạo:
Môi trường làm việc: Không gian chung và không gian làm việc xanh-sạch-năng động, cùng trang thiết bị làm việc luôn được cập nhật mới nhất.
Môi trường làm việc:

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 90 Nguyễn Đình Chiểu, phường Ka Đao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

