Tuyển Frontend Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tham gia phát triển các dự án phần mềm các đơn vị Viettel về Quản trị doanh nghiệp (ERP, bán lẻ, phân phối, CRM..), Viễn thông, Fintech (ViettelPay, Mobile Money, ví cá nhân, ví doanh nghiệp, ...), AI, Ngôn ngữ tự nhiên....

Trao đổi với designer về thiết kế UI/UX của sản phẩm

Tiếp nhận và update kịp thời theo phản hồi thay đổi bổ sung nghiệp vụ của khách hàng

Tham gia review và tối ưu source code

Làm việc theo nhóm với những Lập trình viên khác, hổ trợ các thành viên trong nhóm

Tham gia nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào sản phẩm: AI,BigData,NPL...

Có ít nhất từ 1,5 - 2 năm kinh nghiệm lập trình Frontend với Vuejs, HTML, Javascript, Typescript, SCSS

Đã từng sử dụng hoặc có hiểu biết về PHP Laravel, Database (Mysql/Oracle/Nosql) là lợi thế

Có hiểu biết về RESTful service, functional programming, clean code, design pattern

Có khả năng tối ưu hiệu năng các ứng dụng web

Có kinh nghiệm xây dựng các ứng dụng responsive web, hiểu biết về UI/UX

Kinh nghiệm làm việc với các công cụ quản lý dự án: Redmine, Jira...; công cụ quản lý source code: GitLab, GitHub.

Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum

Khả năng cập nhật và tiếp cận công nghệ mới.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực ( range 15-20M/tháng)

Phúc lợi: Lương tháng 13, Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại,

Nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành. (Tổng package: 15-20 triệu/năm)

Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.

2. Môi trường làm việc

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4.Địa điểm làm việc

Viettel Software Service : 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

